Председателем Гордумы Нижнего Новгорода назначен ветеран СВО Евгений Чинцов Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

25 сентября состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты единогласно избрали председателем Евгения Чинцова, победителя дополнительных выборов по избирательному округу №30.

В начале заседания исполняющий полномочия председателя городской Думы, руководитель депутатского объединения НРО ВПП "Единая Россия" Евгений Костин сообщил, что накануне решением Собрания депутат был включен в состав объединения и выдвинут для избрания спикером Думы.

"Уверен, что Евгений Александрович успешно справится с возложенными на него обязанностями. Он кадровый офицер с боевым опытом в "горячих точках", принципиальный, дисциплинированный человек, имеет большой управленческий опыт, умеет взаимодействовать с людьми и привык работать с большими объемами информации – все это, безусловно, его сильные стороны", - высказался Евгений Костин.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что депутатским корпусом принято важное решение.

"Евгений Чинцов прошел военную карьеру от лейтенанта до полковника. Участники специальной военной операции – наш важный кадровый резерв. Евгений Александрович в короткий срок доказал в первую очередь жителям, что неравнодушен к их вопросам, проблемам, он прислушивается к ним и находит пути решения. Неспроста он был назначен и координатором проекта «Социальный участковый» по Нижнему Новгороду. Евгений Чинцов – настоящий профессионал и патриот своего города и своей страны!", - сказал Андрей Гнеушев.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что при участии Евгения Чинцова в Советском районе сейчас проходит благоустройство, о котором долгое время просили местные жители.

"Сегодня избрали нового председателя городской Думы, им стал Евгений Чинцов. Он участник специальной военной операции, участник программы «Время героев», которая инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы с Евгением Александровичем знакомы уже достаточно давно, и я успел узнать его, как с человеческой, так и с профессиональной стороны. Евгений Чинцов как куратор проекта "Социальный участковый" предложил мне совместный выезд в Советский район на ул. Бекетова и соседние дворы, откуда приходило много обращений жителей. На месте с нижегородцами определили, что у школы №122 нужно освещение, ремонт дороги, на одной из рядом расположенных улиц – новые тротуары. Вопросы уже в работе. Его заряженность на получение результата пойдет городу на пользу. Конечно, он почти всю свою жизнь посвятил военному делу, участвовал в защите интересов Родины, вооруженных конфликтах и точно знает, что такое честь, долг и патриотизм", - отметил Юрий Шалабаев.

В ответном слове Евгений Чинцов поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие

"Избрание меня на должность председателя городской Думы города Нижнего Новгорода – это честь и большая ответственность. перед коллегами-депутатами и перед нижегородцами. Постараюсь оправдать это доверие, поэтому в ближайших планах – полное погружение в работу председателя и депутата. За последние два месяца я много встречался с людьми, узнавал об их проблемах и запросах. Считаю, что самое главное слышать чаяния людей и вместе с администрацией города и правительством региона, депутатами Законодательного Собрания находить решения", - сказал он.

Согласно процедуре, после голосования и оглашения результатов избранный спикер приступил к исполнению своих обязанностей и провел свое первое заседание Думы.

Большая часть вопросов повестки дня была посвящена внесению изменений в ряд нормативных правовых актов, управлению и распоряжению муниципальным имуществом, участию в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2025 году, увековечению памяти выдающихся личностей в истории Нижнего Новгорода и другим.

Наиболее важные из принятых городской Думой проектов решений касаются мер поддержки многодетных семей, которые смогут пользоваться парковочными пространствами на безвозмездной основе и участников СВО – после демобилизации за их детьми сохранятся льготы по питанию.

СПРАВКА: Евгений Чинцов родился 26 июля 1980 года в амурской области. В 2002 году окончил Дальневосточный военный институт, в 2018-м — факультет разведки Общевойсковой академии ВС РФ. Служил в Северной Осетии, Дагестане, на Северном флоте, участвовал в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, был в зоне СВО с февраля 2022 года. Имеет три Ордена Мужества (2008, 2015, 2023), медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За отвагу", медаль Суворова. В 2018-2023 гг. Евгений Чинцов служил в бригаде разведки Нижегородской области. Дважды командовал Парадом Победы в Нижнем Новгороде.