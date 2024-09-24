Нижний Новгород получит 14 электробусов до октября Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижний Новгород получит еще 14 электробусов до начала октября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

По ее словам, на этой неделе завершается приемка в эксплуатацию новых электробусов.

"После регистрации они будут направлены для улучшения выпуска на маршруты Э-9 и Э-31. Еще 32 электробуса по региональной программе от завода-изготовителя планируется получить до конца октября", - рассказала Чернышова.

По каким маршрутам их распределят, не уточняется.

Напомним, правительство РФ выделило Нижегородской области 700 млн рублей на закупку электробусов.

Также ранее сообщалось, что из общего числа электробусов 60 машин будут работать на маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода.