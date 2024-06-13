Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на электробусы

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Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на закупку электробусов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
На эти средства будут закуплены 30 электробусов.
"Выделение этих средств позволит региону завершить проект по приобретению электробусов",- говорится в сообщении.
Всего правительство России выделит на закупку электробусов регионам около 4,8 млрд рублей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Помимо Нижегородской области средства получат Ростовская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края.
Напомним, Нижегородская область заключила контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.
Из них 60 машин будут работать на маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода.
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