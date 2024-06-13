Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2024 18:54  [237] Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове
14 июня 2024 18:41  [208] Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской
14 июня 2024 18:23  [212] Посевная кампания завершилась в Нижегородской области
14 июня 2024 18:14  [204] Подрядчик получил штраф в 2 млн рублей за сорванные сроки сдачи ФОКа в Ждановском
14 июня 2024 17:39  [215] Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора
14 июня 2024 17:21  [226] Исполнителя ремонта подземного перехода у Дворца спорта ждет судебное разбирательство
14 июня 2024 17:16  [224] Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей
14 июня 2024 17:04  [240] Нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру
14 июня 2024 16:44  [218] Два случая бешенства у животных подтвердили в Нижегородской области 
14 июня 2024 16:33  [209] Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году
Общество

Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на электробусы

14 июня 2024 11:16  [298] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Правительство РФ выделит Нижегородской области 700 млн рублей на закупку электробусов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

На эти средства будут закуплены 30 электробусов.

"Выделение этих средств позволит региону завершить проект по приобретению электробусов",- говорится в сообщении.

Всего правительство России выделит на закупку электробусов регионам около 4,8 млрд рублей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Помимо Нижегородской области средства получат Ростовская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края.

Напомним, Нижегородская область заключила контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.

Из них 60 машин будут работать на маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Электробусы
Поделиться:
Новости по теме
17 августа 2023 18:32  [1025] Около 300 новых автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph