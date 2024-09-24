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Общество

Владислав Атмахов проверил состояние очистных сооружений в Первомайске и Сарове

25 сентября 2024 14:47  [85] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов проверил работу очистных сооружений в Первомайске и Сарове.

Как сообщает пресс-служба ведомства, парламентарии держат на личном контроле вопросы, связанные с работой очистных сооружений, построенных, либо отремонтированных по национальному проекту "Экология".

Очистные сооружения в Первомайске обслуживают более 8 тысяч человек, несколько тысяч многоквартирных домов, а также работу крупного предприятия.

По словам Владислава Атмахова, во время проверки была отмечена нехватка некоторых категорий специалистов.

"Отметили для себя, что необходимо разработать комплекс мер для привлечения квалифицированных кадров, чтобы процесс очистки находился под постоянным контролем", - сообщил он.

Реконструкцию очистных сооружений в Первомайске закончили в 2021 году. В настоящее время здесь продолжаются мероприятия по доведению сточных вод до современных нормативов. Ожижается, что они будут завершены в следующем году. Например, здесь требуются мероприятия для возмещения периодических крупных сбросов от промышленных предприятий: единовременный массовый сброс воды отрицательно влияет на активный ил, который используется на очистных сооружениях.

На очистных сооружениях Сарова также имеется дефицит профессиональных кадров. Ожидается, что после того, как завершатся все мероприятий по реконструкции очистных, штат пополнится новыми сотрудниками. Саровские очистные обслуживают более 92 тысяч жителей, 724 многоквартирных дома, а также целый ряд крупных предприятий, в числе которых Российский федеральный ядерный центр, городскую клиническую больницу и "Саровскую генерирующую компанию". Согласно сообщению, очистка воды здесь соответствует всем нормам.

Ранее сообщалось, что модернизированные очистные сооружения начали работу в Сарове.

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Теги:
ЖКХ очистные сооружения
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