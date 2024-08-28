Депутаты Заксобрания проверили работу объектов водоочистки в Семёновском округе Общество

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Депутат нижегородского Заксобрания Алексей Степанов вместе с экологами проверил работу очистных сооружений в Семёновском городском округе. Как сообщает пресс-служба ведомства, комиссия посетила Семёнов, рабочий посёлок Сухобезводное и село Ильино-Заборское.

Очистные сооружения в Семёнове, которые были запущены в январе этого года, обслуживают больше 15 тысяч человек, включая завод хохломских изделий, лесоперерабатывающий завод и порядка 2 тысяч жилых домов. В настоящее время здесь продолжаются плановые пуско-наладочные работы для выхода на нормативные показатели. Работы планируется завершить в этом году.

В посёлке Сухобезводное водоочистные сооружения принимают сточные воды от более чем 700 жителей 28 многоквартирных и 57 частных домов. Администрация Семёновского округа вместе с предприятием "Сухобезводнинское ЖКХ" организовали работы по доналадке очистных сооружений. Здесь будет проведена работа по предотвращению попадания в сеть канализации грунтовых вод, дождевой и талой воды. Кроме того, персонал пройдет обучение по надлежащей эксплуатации очистных сооружений.

Очистные в Ильино-Заборском запустили в эксплуатацию в 2020 году. Они обслуживают местный детский сад, школу, Семёновскую ЦРБ, а также около 200 жилых домов. До конца октября с помощью активного ила здесь будет стабилизирована биологическая очистка.

Депутаты регионального парламента продолжают держать на личном контроле вопросы, связанные с работой очистных сооружений, построенных либо реконструированных в рамках федерального проекта "Чистая вода".

Ранее сообщалось, что модернизированные очистные сооружения начали работу в Сарове.