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Общество

Новые экзамены для поступления в вузы могут установить в России

25 сентября 2024 15:01  [79] Общество

В России планируют ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Это следует из обновлённого списка требований Минобрнауки, сообщает телеканал "360".

Для ряда специальностей министерство предложило, в частности, отменить экзамен по иностранному языку, посчитав этот предмет ненужным для большинства направлений. Речь идёт о программах обучения по специальностям "Экономика" и "Менеджмент".

Сейчас многие вузы на вступительных экзаменах предлагают абитуриентам выбор между иностранным языком и обществознанием, в то время как некоторые учебные заведения делают иностранный язык единственным обязательным предметом. В Минобрнауки уточнили, что в качестве альтернативы иностранному языку могут рассматриваться история, география и информатика.

Кроме того, для поступления в технические университеты обязательным экзаменом вместо математики может стать физика. Для тех, кто хочет стать педагогом, предлагается сдавать экзамен по профильному предмету.

По мнению специалистов министерства, текущий перечень вступительных испытаний нуждается в модернизации в соответствии с содержанием федеральных государственных образовательных стандартов. Обновлённый перечень может вступить в силу уже с 2025 года.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ намеревается уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах в вузах. Согласно информации, особое право - "зачисление без вступительных испытаний" - будет предоставляться только победителям и призёрам олимпиад школьников за 11 класс, а также победителям и призёрам олимпиад школьников 1–2 уровня.

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Теги:
Вузы Образование
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