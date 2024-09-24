Новые экзамены для поступления в вузы могут установить в России Общество

В России планируют ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Это следует из обновлённого списка требований Минобрнауки, сообщает телеканал "360".

Для ряда специальностей министерство предложило, в частности, отменить экзамен по иностранному языку, посчитав этот предмет ненужным для большинства направлений. Речь идёт о программах обучения по специальностям "Экономика" и "Менеджмент".

Сейчас многие вузы на вступительных экзаменах предлагают абитуриентам выбор между иностранным языком и обществознанием, в то время как некоторые учебные заведения делают иностранный язык единственным обязательным предметом. В Минобрнауки уточнили, что в качестве альтернативы иностранному языку могут рассматриваться история, география и информатика.

Кроме того, для поступления в технические университеты обязательным экзаменом вместо математики может стать физика. Для тех, кто хочет стать педагогом, предлагается сдавать экзамен по профильному предмету.

По мнению специалистов министерства, текущий перечень вступительных испытаний нуждается в модернизации в соответствии с содержанием федеральных государственных образовательных стандартов. Обновлённый перечень может вступить в силу уже с 2025 года.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ намеревается уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах в вузах. Согласно информации, особое право - "зачисление без вступительных испытаний" - будет предоставляться только победителям и призёрам олимпиад школьников за 11 класс, а также победителям и призёрам олимпиад школьников 1–2 уровня.