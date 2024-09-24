Зачатская площадь может появиться у стен Нижегородского кремля

Зачатская площадь может появиться около одноименной башни Нижегородского кремля. Об этом сообщается в группе "Миллионка. Улица-музей" в соцсети "Вконтакте".
Почетный гражданин Нижнего Новгорода, председатель правления фонда "Земля Нижегородская" Александр Сериков провел выездное совещание на улице Кожевенной совместно с депутатами Гордумы и сотрудниками департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода.
Он представил результаты создания на улице Кожевенной музейного туристического пространства и выступил с инициативой назвать безымянную площадь перед Зачатской башней Зачатской площадью.
"Это логично и исторически оправдано", - пояснил Сериков.
Все участники совещания поддержали данную инициативу.
Теперь предложение о наименовании площади будет вынесено на обсуждение ближайшего заседания комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
Напомним, на благоустройство сквера у Зачатьевской башни Нижегородского кремля направили 28 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+