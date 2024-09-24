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Общество

Зачатская площадь может появиться у стен Нижегородского кремля

25 сентября 2024 16:04  [119] Общество

Зачатская площадь может появиться около одноименной башни Нижегородского кремля. Об этом сообщается в группе "Миллионка. Улица-музей" в соцсети "Вконтакте".

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, председатель правления фонда "Земля Нижегородская" Александр Сериков провел выездное совещание на улице Кожевенной совместно с депутатами Гордумы и сотрудниками департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода.

Он представил результаты создания на улице Кожевенной музейного туристического пространства и выступил с инициативой назвать безымянную площадь перед Зачатской башней Зачатской площадью.

"Это логично и исторически оправдано", - пояснил Сериков.

Все участники совещания поддержали данную инициативу.

Теперь предложение о наименовании площади будет вынесено на обсуждение ближайшего заседания комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Напомним, на благоустройство сквера у Зачатьевской башни Нижегородского кремля направили 28 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Кремль
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