Работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина в Щербинках завершены на 60%

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Подрядная организация завершила работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина в микрорайоне "Щербинки" в Нижнем Новгороде на 60%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет об участке от улицы Тропинина до деревни Ольгино. Проспект Гагарина здесь расширят с четырех до пяти полос: дополнительная полоса появится на выезд из Нижнего Новгорода.
По расчетам специалистов городского Центра организации дорожного движения, за счет допполосы и переразметки проезжей части пропускная способность дороги увеличится на 30-35%.
На реконструкции этого участка пр. Гагарина задействовано порядка 17 единиц техники: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, катки. Дорожники работают ежедневно за исключением пятницы и субботы, так как в эти дни наблюдается большой поток транспорта в сторону Богородска.
Напомним, подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.
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