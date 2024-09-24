Работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина в Щербинках завершены на 60% Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Подрядная организация завершила работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина в микрорайоне "Щербинки" в Нижнем Новгороде на 60%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от улицы Тропинина до деревни Ольгино. Проспект Гагарина здесь расширят с четырех до пяти полос: дополнительная полоса появится на выезд из Нижнего Новгорода.

По расчетам специалистов городского Центра организации дорожного движения, за счет допполосы и переразметки проезжей части пропускная способность дороги увеличится на 30-35%.

На реконструкции этого участка пр. Гагарина задействовано порядка 17 единиц техники: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, катки. Дорожники работают ежедневно за исключением пятницы и субботы, так как в эти дни наблюдается большой поток транспорта в сторону Богородска.

Напомним, подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.