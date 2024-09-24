Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2024 17:09  [5] Работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина в Щербинках завершены на 60%
25 сентября 2024 16:48  [58] Группа ОМК вручила подарочные сертификаты более 1100 семьям своих сотрудников
25 сентября 2024 16:40  [65] Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск
25 сентября 2024 16:30  [84] Ремонт подземного перехода в районе поселка Ждановский завершат до конца сентября
25 сентября 2024 16:04  [114] Зачатская площадь может появиться у стен Нижегородского кремля
25 сентября 2024 15:01  [127] Новые экзамены для поступления в вузы могут установить в России
25 сентября 2024 14:47  [134] Владислав Атмахов проверил состояние очистных сооружений в Первомайске и Сарове
25 сентября 2024 14:34  [153] Два ОКН в Городце выставлены на торги для их восстановления инвесторами
25 сентября 2024 13:47  [171] Глеб Никитин поздравил Евгения Чинцова с избранием на пост председателя Думы Нижнего Новгорода
25 сентября 2024 13:29  [186] Нижний Новгород получит 14 электробусов до октября
Общество

Работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина в Щербинках завершены на 60%

25 сентября 2024 17:09  [5] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Подрядная организация завершила работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина в микрорайоне "Щербинки" в Нижнем Новгороде на 60%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от улицы Тропинина до деревни Ольгино. Проспект Гагарина здесь расширят с четырех до пяти полос: дополнительная полоса появится на выезд из Нижнего Новгорода.

По расчетам специалистов городского Центра организации дорожного движения, за счет допполосы и переразметки проезжей части пропускная способность дороги увеличится на 30-35%.

На реконструкции этого участка пр. Гагарина задействовано порядка 17 единиц техники: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, катки. Дорожники работают ежедневно за исключением пятницы и субботы, так как в эти дни наблюдается большой поток транспорта в сторону Богородска.

Напомним, подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
17 сентября 2020 18:08  [3654] Стоимость строительства дублера проспекта Гагарина составит 47 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph