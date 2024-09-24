Нижегородские ученые смогут получить грант в 20 млн рублей на проекты в малотоннажной химии Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) совместно с индустриальным партнером – АО "Управляющая компания Биохимического холдинга "ОРГХИМ" запустили конкурс инновационных проектов в области малотоннажной химии для шинной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что обычно после появления новых разработок ведется большая работа по их коммерциализации.

"Поиск партнеров может занимать длительное время и не всегда приводит к желаемым результатам. Поэтому обратный подход - когда коллективы создают технологии, в которых уже есть потребность на рынке, в некоторых ситуациях более эффективен. В этом году это уже четвертый конкурс, который мы объявляем с участием индустриальных партнеров", - сказал Саносян.

Индустриальный партнер конкурса представил техзадание на разработку неканцерогенного технологического компаунда для производства шин и инновационной технологии его производства.

Участники Нижегородского НОЦ, зарегистрированные на территории региона, могут предложить свои решения и получить финансовую поддержку для реализации проекта в объеме от 1 млн до 20 млн рублей.

Ключевыми критериями оценки представленных на конкурс проектов станут, в частности, актуальность и значимость для решения проблем инновационного развития отрасли малотоннажной химии Нижегородской области, квалификация, опыт работы и научные достижения коллектива исполнителей проекта, конкурентоспособность проекта.

Заявки принимаются до 10 октября. Победителей определит конкурсная комиссия после оценки проектов экспертами.

Напомним, Нижегородские научные коллективы смогут получить гранты в 20 млн рублей на проекты в станкостроении.