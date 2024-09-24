Т-Банк и Сбербанк будут обмениваться данными о счетах общих клиентов Общество

Т-Банк и Сбербанк в 2025 году намереваются запустить друг для друга возможность видеть и использовать в приложениях счета другого банка. Об этом заявил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов, сообщает РИА Новости.

"Мы запустили пилот со "Сбером", пока тестируем, собираем обратную связь от клиентов, смотрим, какие необходимы доработки. Следующий шаг - это постепенное масштабирование пилота на новые группы пользователей. В 2025 году мы планируем запуститься в полном объёме", - прокомментировал Хромов в интервью изданию "Коммерсант".

По его словам, сейчас среднестатистический россиянин является клиентом двух-трёх банков одновременно, и, соответственно, пользуется двумя-тремя мобильными приложениями. Поэтому было принято решение упростить клиентский путь, чтобы все необходимые операции можно было совершать в одном приложении.

В частности, клиент сможет сразу увидеть, сколько у него средств в другом банке, и перевести нужную сумму со счёта на счёт, не перемещаясь между приложениями.

Эксперт подчеркнул, что когда банки видят больше счетов и операций клиента, они могут предложить ему более персонализированные продукты - например, индивидуальные условия по кредитам.