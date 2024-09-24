Гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Гостиницу построят около скоростной трассы М-12 "Восток" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Это будет первый отель, возведенный вдоль скоростной магистрали.

Гостиницу построят на 421 км трассы М-12 "Восток" по направлению в Казань. Ее планируется открыть уже в 2025 году.

"Создание подобных отелей является одним из драйверов развития малого и среднего предпринимательства, сервисной индустрии и расширения туристического потенциала Нижегородской области", - пояснили в компании.

Напомним, гостиничный комплекс на 300 номеров планируется построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде.