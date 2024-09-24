Два дома изымают у собственников в центре Нижнего Новгорода

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Министерство имущественных и земельных отношений региона приняло решение о реквизиции двух домов на улицах Трудовой и Сеченова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте областного минимущества.
Площадь первого дома №38/120 на улице Трудовой, попавшего под реквизицию, составляет 367,7 кв. метра. Дом находится в общей долевой собственности (12 владельцев).
Второй дом для реквизиции площадью 113 кв. метров расположен на улице Сеченова, 13. Здание принадлежит одному владельцу.
"Дома изымают для ликвидации чрезвычайной ситуации и предотвращения причинения вреда жизни и здоровью людей. Собственникам выплатят компенсации за изымаемую недвижимость", - говорится в сообщении.
В случае, если владельцы недвижимости откажутся от реквизиции домов, то этот вопрос будет решаться через суд.
Напомним, минимущества намерено реквизировать дом на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
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