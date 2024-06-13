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Общество

Минимущества намерено реквизировать дом на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

14 июня 2024 15:44  [223] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Министерство имущественных отношений региона направит собственнику дома №35Д по улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде уведомление о реквизиции здания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение об изъятии этого здания в региональную собственность с выплатой владельцу стоимости имущества, подлежащего реквизиции, приняла комиссия по вопросам реквизиции.

После изъятия дом будет снесен, если собственник не сделает это самостоятельно.

"В ходе визуального осмотра, проведенного межведомственной комиссией по санации территорий, в мае 2022 года был обнаружен обгоревший деревянный жилой дом на улице Большой Покровской, 35Д. Он горел в феврале 2004 года, тогда от пожара пострадали чердачные помещения", - пояснили в минимущества региона.

При этом владелец дома не предпринял никаких действий по демонтажу конструкций, угрожающих жизни и здоровью людей.

По результатам строительной экспертизы, от возгорания произошло разрушение основных несущих и ограждающих конструкций, в результате чего существует риск обрушения здания. В связи с этим комиссия по ЧС приняла решение о введении чрезвычайной ситуации вокруг этого здания.

Напомним, в декабре 2023 года кафе "Библиотека" пострадало от пожара на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ветхий фонд Пожар
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