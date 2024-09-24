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Общество

Дорожники завершили расширение 7 км арзамасской трассы до четырех полос

27 сентября 2024 10:57  [149] Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Подрядная организация завершила расширение 7 км федеральной трассы Р-158 до четырех полос в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород.

В общей сложности, капремонт магистрали с расширением до четырех полос движения проводится на двух участках трассы протяженностью 37 км.

"Так, на участках трассы Р-158 с 43-го по 44-ый км и с 46-го по 52-й км в Дальнеконстантиновском районе специалисты выполнили укладку финального слоя асфальтобетона, в том числе на разворотной петеле у Лапшихи. В настоящее время здесь ведется обустройство бордюров, монтаж линии освещения и строительство системы водоотведения", - говорится в сообщении.

На трассе в Арзамасском районе основные работы по расширению ведутся на 12-километровом отрезке с 84-го по 96-й км от поворота на Вад до развязки с трассой М-12 "Восток". Кроме того, продолжается ремонт четырех мостов через реку Миянка на 41-ом км трассы Р-158, Тутовку (43-ый км), Модан (45-й км) и Пукстерь (46-й км).

На стройплощадках на арзамасской трассе задействовано 450 специалистов и 200 единиц спецтехники. Дорогу планируется расширить до четырех полос на участках с 77-го по 104-ый км в Арзамасском районе и с 40-го по 52-ой км в Дальнеконстантиновском районе до конца 2025 года.

Напомним, на расширении участка трассы Р-158 в с 77 по 104 км Арзамасском районе выделили 8,2 млрд рублей.

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Теги:
Р-158 Ремонтные работы
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