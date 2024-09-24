Руководитель фирмы в Нижнем Новгороде отправится под суд за невыплату зарплаты на 1,1 млн рублей Происшествия

Руководитель фирмы в Сормовском районе Нижнего Новгорода предстанет под судом за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, руководитель фирмы по оптово-розничной торговле антисептическими средствами не погасил долги по зарплате перед своим сотрудником в размере 1,1 млн рублей, несмотря на вступившее в силу решение суда о взыскании.

При этом, на банковский счет организации поступали деньги, однако обвиняемый потратил средства на другие цели. Для обеспечения исполнения приговора транспортное средство руководителя фирмы, а также на ½ доли уставного капитала организации было арестовано.

Уголовное дело за невыплату зарплаты свыше двух месяцев направлено в Сормовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, долг по зарплате в 1,5 млн рублей перед работниками в городе Кстово погашен после вмешательства прокуратуры.