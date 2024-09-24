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Общество

ФАС проверит ценообразование социально значимых продуктов в 14 торговых сетях

27 сентября 2024 14:45  [86] Общество

Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей "борщевого набора" в 14 федеральных торговых сетях. 

Как сообщается на сайте ведомства, у торговых сетей запрошены данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа текущего года. 

Кроме того, служба запросила данные о структуре розничных цен по каждому товару и о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе, в разных регионах.

На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары. Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит обоснованность цен на молоко.

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Теги:
Торговля ФАС Цены
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