Новый автобусный маршрут запустят вместо отмененного Т-29 в Нижнем Новгороде Общество

Новый автобусный маршрут запустят вместо отмененного Т-29 в Нижнем Новгороде с 18 октября. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

Взамен отменяемой маршрутки Т-29 планируется запустить новый автобус А-29 "Красное Сормово – Автовокзал Щербинки", который свяжет автовокзалы "ТПУ Канавинский" и "Щербинки".

"Маршрут будет проходить через Сормовское шоссе, метромост с остановками "Тоннель Московского вокзала", "Одесская", "Студенческая" и далее следовать по проспекту Гагарина", - пояснили в ЦРТС.

По данным Центра развития транспортных систем, до выхода на линию нового А-29 будет увеличен выпуск автобусов на маршрутах А-12 и А -51 до 7 и 12 единиц соответственно.

Напомним, автобусы Т-49 и Т-29 перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 30 сентября.