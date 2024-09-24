Новый автобусный маршрут запустят вместо отмененного Т-29 в Нижнем Новгороде с 18 октября. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.
Взамен отменяемой маршрутки Т-29 планируется запустить новый автобус А-29 "Красное Сормово – Автовокзал Щербинки", который свяжет автовокзалы "ТПУ Канавинский" и "Щербинки".
"Маршрут будет проходить через Сормовское шоссе, метромост с остановками "Тоннель Московского вокзала", "Одесская", "Студенческая" и далее следовать по проспекту Гагарина", - пояснили в ЦРТС.
По данным Центра развития транспортных систем, до выхода на линию нового А-29 будет увеличен выпуск автобусов на маршрутах А-12 и А -51 до 7 и 12 единиц соответственно.
Напомним, автобусы Т-49 и Т-29 перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 30 сентября.
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