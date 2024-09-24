Маршрут T-86 изменится в Нижнем Новгороде с 30 сентября Общество

Схема движения автобуса T-86 изменится в Нижнем Новгороде с 30 сентября. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Маршрут Т-86 будет переведен на работу по регулируемым тарифам с изменением номера на А-86.

Автобусы А-86 будут следовать от Автовокзала «Щербинки» до ЗКПД-4 через микрорайон Молитовский, а также через Комсомольское шоссе, проспект Героев, улицы Чаадаева и Зайцева.

"Данное изменение позволит улучшить транспортное сообщение жителей Сормовского и Московского района с микрорайоном "Щербинки". При этом исключается дублирующий участок от Комсомольской площади до Московского вокзала, где организовано движение автобусов А-88 из Молитовки и А-66 из Щербинок",- рассказала Сухова.

Ирина Сухова добавила, что с 30 сентября маршрут А-86 будут обслуживать 12 автобусов, а в дальнейшем их число увеличится до 16.

Кроме того, с 30 сентября в связи с окончанием свидетельства на работу по маршрутам перестанут ходить автобусы Т-49 и Т-29.

Напомним, автобусы Т-13, Т-44 и А-23а перестали ходить в Нижнем Новгороде.