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Экономика

Госдума планирует вновь ужесточить ответственность для коллекторов

27 сентября 2024 13:46  [107] Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для коллекторов. Штрафы для взыскателей долгов составят порядка 2 млн рублей. Об этом телеканалу "360" рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. 

По словам эксперта, тема взыскания долгов в стране вновь стала актуальной из-за высокого уровня закредитованности населения, большого объема долгов, которые легли непосильным грузом на домашние хозяйства.

В России получила широкое распространение практика микрозаймов залогового типа, когда в качестве залога вносится личное имущество должника, например, автомобили и недвижимость. В случае просрочки и признания долга проблемным некоторые заемщики оставались на улице. К тому же из-за преследований должников происходят трагические случаи: так, некоторые пострадавшие умирали или накладывали на себя руки.

"И коллекторская деятельность в этом смысле является таким ярким символом в широком смысле несправедливости", — сказал Андрей Бархота.

Помимо увеличения штрафов для коллекторов, в России предлагается ограничить количество выдаваемых в одни руки потребкредитов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.

Также сообщалось, 1 января вступил в силу закон, согласно которому российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заёмщиков о критичном росте долгов. А с 1 июля начал действовать новый порядок погашения платежей по кредитам.

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Теги:
Долги Кредит
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