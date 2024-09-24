Госдума планирует вновь ужесточить ответственность для коллекторов Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для коллекторов. Штрафы для взыскателей долгов составят порядка 2 млн рублей. Об этом телеканалу "360" рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По словам эксперта, тема взыскания долгов в стране вновь стала актуальной из-за высокого уровня закредитованности населения, большого объема долгов, которые легли непосильным грузом на домашние хозяйства.

В России получила широкое распространение практика микрозаймов залогового типа, когда в качестве залога вносится личное имущество должника, например, автомобили и недвижимость. В случае просрочки и признания долга проблемным некоторые заемщики оставались на улице. К тому же из-за преследований должников происходят трагические случаи: так, некоторые пострадавшие умирали или накладывали на себя руки.

"И коллекторская деятельность в этом смысле является таким ярким символом в широком смысле несправедливости", — сказал Андрей Бархота.

Помимо увеличения штрафов для коллекторов, в России предлагается ограничить количество выдаваемых в одни руки потребкредитов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.

Также сообщалось, 1 января вступил в силу закон, согласно которому российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заёмщиков о критичном росте долгов. А с 1 июля начал действовать новый порядок погашения платежей по кредитам.