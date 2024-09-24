Бутик-отель планируется открыть в здании "Гостиницы Ермолаевых" в Канавино Культура и отдых

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Бутик-отель планируется открыть в здании "Гостиницы Ермолаевых" на улице Стелка,1 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области и управление госохраны объектов культурного наследия региона.

Здание не является объектом культурного наследия и находится в частной собственности.

"В настоящее время инвестор ведет подготовку концепции приспособления объекта под бутик-отель. Технико-экономические показатели, в частности, номерной фонд будут определены концепцией и проектной документацией",- пояснили в ведомствах.

Напомним, первую гостиницу построят у трассы М-12 "Восток" в Нижегородской области.

СПРАВКА:

"Гостиница Ермолаевых" была построена по инициативе нижегородского купца, владельца Лысковского пивного завода Федора Ермолаева в 1869 году. Сначала в здании находился трактир, а затем его переоборудовали под гостиницу. В советское время и до начала 2000-х годов это был многоквартирный жилой дом. После здание расселили, и оно долгое время пребывало в заброшенном состоянии, затем его продали инвестору.