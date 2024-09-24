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Происшествия

Дело о серии краж авиадеталей с "Гидромаша" в Нижнем Новгороде дошло до суда

27 сентября 2024 18:02  [15] Происшествия

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело по обвинению 16 человек в кражах с завода "Гидромаш" им. В.И. Лузянина, выпускающем комплектующие для авиации. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, один из участников группы - сотрудник предприятия, владел информацией о процессах изготовления, хранения авиадеталей, изучил порядок перемещения их на территории предприятия.

С 2018 по 2022 год он подыскал себе подельников и возглавил преступную группу, которая, имея доступ на завод, занималась вывозом с предприятия деталей, после чего комплектующие продавались заказчикам.

"У каждого из участников была специализация в выполнении конкретных действий при совершении краж. В свою очередь, доход, полученный от нелегальной продажи авиадеталей, они распределяли между собой", - говорится в сообщении.

Судебное заседание по этому делу назначено на 7 октября.

Напомним, уголовное дело было возбуждено против директора Нижегородского автомобильного завода.

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Теги:
Гидромаш Кража
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