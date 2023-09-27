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Происшествия

Уголовное дело возбуждено против директора Нижегородского автомобильного завода

27 сентября 2023 17:56  [116] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено против директора Нижегородского автомобильного завода Натальи Баркановой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно информации, в июле 2023 года было установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиком ООО "Комплексные системы" для закупки по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 150 ч. 4 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования были задержаны должностные лица Росгвардии и поставщика.

В сентябре было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Нижегородский автомобильный завод" Натальи Баркановой. Она подозревается в участии в данной преступной схеме.

По словам Александра Хинштейна, Наталья Барканова написала явку с повинной и дала признательные показания.

Ранее сообщалось, что еще одно уголовное дело возбуждено против бывшего министра социальной политики Нижегородской области Наталья Исаевой.

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Теги:
Мошенничество
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