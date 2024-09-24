Ряд маршрутов общественного транспорта изменится с 30 сентября в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде на следующей неделе планируются изменения в работе ряда маршрутов общественного транспорта.

Как сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области, с 30 сентября маршрут Т-86 переведут на работу по регулируемым тарифам с изменением номера маршрута на А-86. Ранее сообщалось, что автобусы А-86 будут следовать от Автовокзала «Щербинки» до ЗКПД-4 через микрорайон Молитовский, а также через Комсомольское шоссе, проспект Героев, улицы Чаадаева и Зайцева.

Помимо этого, с 30 сентября из-за окончания свидетельства на работу отменяются автобусные маршруты Т-49 и Т-29. В связи с отменой маршрута Т-49 изменится схема движения автобуса А-69 в части переноса участка трассы с улицы Дьяконова на улицу Львовскую.Также до 9 единиц увеличится количество автобусов на линии.

Кроме этого, в целях улучшения транспортной доступности на улицах Кузбасской и Рябцева на маршруте А-65 также до 20 единиц увеличат выпуск подвижного состава с планируемым интервалом 10 минут. Также для улучшения транспортной доступности по Московскому шоссе на троллейбусном маршруте №10 выпуск увеличат с 10 до 12 единиц.

С 1 октября планируется изменение трассы маршрута Т-18 с заключением государственного контракта, переводом на регулируемые тарифы и изменением номера маршрута на А-18 - с переносом участка от Московского шоссе по улицам Рябцева, Чаадаева, Циолковского, Акимова на Бурнаковский проезд, улицы Коминтерна, Культуры. Данное изменение вносится для улучшения транспортной доступности жителей микрорайона Бурнаковский и улицы Культуры. На линии будут выходить 16 автобусов с интервалом движения в час пик в пределах 10-12 минут. С учетом увеличения количества автобусов на А-65 и троллейбусов на маршруте №10 транспортное обслуживание Московского района не ухудшится. Для жителей комфорта жителей по улице Акимова из-за переноса трассы маршрута Т-18 увеличат выпуск на маршруте А-22 и т-74.

Также с 18 октября в связи с отменой маршрута Т-29 планируется установить новый маршрут А-29 "Красное Сормово – Автовокзал Щербинки", который свяжет автовокзал "ТПУ Канавинский"и автовокзал "Щербинки". Маршрут проляжет через Сормовское шоссе, метромост с остановкой "Тоннель Московского вокзала", "Одесская", "Студенческая" и далее по проспекту Гагарина. До выхода на линию нового А-29 до 7 единиц увеличат выпуск автобусов на маршрутах А-12 , на маршрутах А-51 до 12 единиц. Помимо этого, расписание А-51 скорректируют для организации более раннего выезда из Сормовского района.

Напомним, автобусы Т-13, Т-44 и А-23а перестали ходить в Нижнем Новгороде.