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Спорт

"Торпедо" разгромило хабаровский "Амур" на выезде со счётом 7:2

28 сентября 2024 12:58  [89] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

ХК "Торпедо" продолжает свой победный дальневосточный выезд: 28 сентября нижегородцы разгромили хабаровский "Амур" со счётом 7:2, сделав каждый пятый бросок по воротам соперника результативным.

С первых минут матча "бело-синие" начали продавливать оборону хозяев, и уже после 8 минут первого периода забросили три результативные шайбы. Голами отметились Михаил Абрамов, Сергей Гончарук и Никита Артамонов. "Тигры" сменили вратаря, но его "распечатал" воспитанник первомайского хоккея Денис Почивалов, забивший свой первый гол в КХЛ. В конце 20-минутки Ян Дрозг отыграл одну шайбу, и на перерыв команды ушли со счётом 4:1 в пользу гостей.

Во втором периоде Денис Почивалов оформил дубль, а Бобби Линч ещё более укрепил позиции нижегородцев.

В третьем периоде ведущие в счёте с огромным отрывом "автозаводцы" не растеряли победный запал и не сбавляли скоростей, но и хозяева не хотели просто так отдавать игру. На 45 минуте матча Денис Почивалов забивает свою третью шайбу, а через две минуты Игнат Коротких порадовал болельщиков "Платинум Арены" ответным голом.

Итог на табло - 7:2 в пользу гостей, Иван бочаров отразил 33 из 35 бросков в створ. Это первая победа "Торпедо" в Хабаровске с 2020 года.

Нижегородцам предстоит последняя точка выезда - Астана, 30 сентября они сыграют с "Барысом".

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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