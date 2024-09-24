Пенсионеры, отмечающие 80-летние, получат дополнительную выплату от государства Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

Двойную выплату к страховой пенсии по старости получат пенсионеры, отметившие 80-летие. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, сообщает телеканал "360".

Депутат рассказала, что Соцфонд России переведёт таким гражданам деньги в следующем за днём рождения месяце. Причём выплата будет производиться проактивно, в беззаявительном порядке.

Бессараб отметила, что к сентябрю 2024 года фиксированная выплата составила 8134 рубля, а 80-летние юбиляры получат 16 269 рублей.

Напомним, в октябре в России произойдёт очередная индексация пенсий бывшим военным и силовикам.