Пенсионеры, отмечающие 80-летние, получат дополнительную выплату от государства

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Двойную выплату к страховой пенсии по старости получат пенсионеры, отметившие 80-летие. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, сообщает телеканал "360".
Депутат рассказала, что Соцфонд России переведёт таким гражданам деньги в следующем за днём рождения месяце. Причём выплата будет производиться проактивно, в беззаявительном порядке.
Бессараб отметила, что к сентябрю 2024 года фиксированная выплата составила 8134 рубля, а 80-летние юбиляры получат 16 269 рублей.
Напомним, в октябре в России произойдёт очередная индексация пенсий бывшим военным и силовикам.
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