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Общество

Туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму

29 сентября 2024 15:41  [16] Общество

С 2025 года туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму. Об этом в одном из интервью сообщил представитель Российского союза туриндустрии в соседней республике Филипп Гулый.

Как сообщает телеканал "360", в рамках двустороннего сотрудничества между странами также планируют отменить НДС на туристические поездки по территории Союзного государства.

До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия и Белоруссия работают над созданием совместного туристического информационного центра и отменой НДС на туры между двумя странами.

В конце прошлого года в Бресте было подписано соответствующие соглашения и утвердили дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере туризма.

Напомним, что генконсульство Республики Беларусь будет размещено в Нижнем Новгороде. Ранее Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Туризм
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