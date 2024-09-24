С 2025 года туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму. Об этом в одном из интервью сообщил представитель Российского союза туриндустрии в соседней республике Филипп Гулый.
Как сообщает телеканал "360", в рамках двустороннего сотрудничества между странами также планируют отменить НДС на туристические поездки по территории Союзного государства.
До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия и Белоруссия работают над созданием совместного туристического информационного центра и отменой НДС на туры между двумя странами.
В конце прошлого года в Бресте было подписано соответствующие соглашения и утвердили дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере туризма.
Напомним, что генконсульство Республики Беларусь будет размещено в Нижнем Новгороде. Ранее Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы.
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