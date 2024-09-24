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Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о действии полиса ОСАГО в Белоруссии

24 сентября 2024 16:10  [90] Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщает ТАСС.

Проект закона предполагает создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль при этом должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.

Проверки факта заключения договоров ОСАГО, а также предотвращения мошенничества в страховании будут выполняться оператором автоматизированной информационной системы страхования при пересечении водителями госграницы РФ в режиме реального времени.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто.

Кроме того, принят законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день. В коротких полисах обязательной автогражданки действует свободный тариф.

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Теги:
Госдума Законопроекты ОСАГО
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