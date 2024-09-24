Два довоенных пистолета изъяли у жителя Кстовского района Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полицейские изъяли два пистолета и патроны у жителя села Шелокша в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в середине сентября в рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли в мастерской в селе Шелокша два пистолета 1916 и 1941 годов выпуска и 11 патронов калибра 9 мм к ним.

Полицейские установили, что они принадлежат ранее не судимому 73-летнему местному жителю, который подрабатывает и проживает в этой мастерской. Мужчина признал вину и сообщил правоохранителям, что оружие и патроны купил давно у незнакомцев. По результатам исследования выяснилось, что все оружие являлось огнестрельным и пригодным для стрельбы.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов).

Владельца огнестрельного оружия отпустили под обязательство о явке. Его версия приобретения пистолетов и патронов проверяется сотрудниками полиции.

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, коллекцию оружия главы Земского собрания Городецкого района отправили на экспертизу.