Более 16 млрд рублей выделят в 2025 году на ВСМ Москва - Санкт-Петербург Экономика

Свыше 16 млрд рублей выделят в 2025 году на проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщает ТАСС. В 2026 году будет выделено 7,6 млрд рублей, а в 2027 году - 1,8 млрд рублей.

Средства будут направлены на субсидирование приобретения земельных участков для создания инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург - Главный.

Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на второй квартал 2028 года.

Как сообщалось ранее, проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург выполнено на 60%.

В августе текущего года президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства ВСМ до Нижнего Новгорода. Сейчас РЖД проводит предпроектные исследования для магистрали.