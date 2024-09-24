Мигрантам прекратили выдачу трудовых патентов в Нижегородской области с 1 октября

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Трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан в Нижегородской области с 1 октября. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Решение принято на основании распоряжением МВД России от 23 сентября 2024 года № 1/11198.
Вместе с тем, управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Нижегородской области продолжит переоформлять патенты этим иностранным гражданам, которые были выданы им ранее.
Напомним, правительство Нижегородской области ввело ограничения на работу мигрантов в такси.
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