Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 октября 2024 15:05  [20] Старые дома начали сносить в Ленинском районе в рамках проекта КРТ
01 октября 2024 13:53  [105] Нижегородская судоверфь "Р-Флот" подготовила проект пассажирского катамарана
01 октября 2024 13:22  [125] Пятый класс пожарной опасности установлен в лесах Нижнего Новгорода
01 октября 2024 13:15  [136] Мигрантам прекратили выдачу трудовых патентов в Нижегородской области с 1 октября
01 октября 2024 12:42  [140] "Белые хакеры" оценят уязвимость сайта нижегородского правительства
01 октября 2024 11:58  [174] Владимир Путин поручил ввести "период охлаждения" для борьбы с мошенниками
01 октября 2024 11:45  [217] Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей в Сормове
01 октября 2024 11:29  [160] 80 станций для контроля качества воздуха появится в Нижегородской области
01 октября 2024 11:20  [173] Нижегородские волонтеры продолжают работать в Харцызске
01 октября 2024 10:59  [216] Страховые и социальные пенсии проиндексируют в 2025 году на 7-14%
Общество

Нижегородская судоверфь "Р-Флот" подготовила проект пассажирского катамарана

01 октября 2024 13:53  [105] Общество

Фото: Telegram-канал группы компаний "Р-Флот"

Группа компаний "Р-Флот" в Нижнем Новгороде разработала проект пассажирского катамарана 04790. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Судно класса "✠ Р 1,2А" предназначено для экскурсионных пассажирских перевозок с ресторанным обслуживанием.

Салон, позволяющий разместить до 300 пассажиров, разделен на две части: носовую и среднюю.

Прогулочные зоны расположены в носовой и кормовой части главной палубы, откуда пассажиры смогут попасть на смотровую площадку на палубе первого яруса.

"В межнавигационный период пассажирский катамаран может использоваться как несамоходное судно-ресторан, которое стационарно устанавливается у причала и получает питание от береговых источников", - пояснили в пресс-службе группа компаний "Р-Флот".

Напомним, строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на заводе "Красное Сормово".

СПРАВКА:

Длина катамарана 04790 составляет 48 метров, ширина – 11,2 метра, осадка- 1,6 метра. Мощность главных двигателей судна – 2x450 кВт, автономность плавания – 24 часа, экипаж будет состоять из трех человек.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Навигация Судостроение
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2024 18:25  [685] Нижегородская судоверфь "Р-Флот" завершила разработку проекта научно-исследовательского судна
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph