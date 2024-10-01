Нижегородская судоверфь "Р-Флот" подготовила проект пассажирского катамарана

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Группа компаний "Р-Флот" в Нижнем Новгороде разработала проект пассажирского катамарана 04790. Об этом сообщает пресс-служба группы.
Судно класса "✠ Р 1,2А" предназначено для экскурсионных пассажирских перевозок с ресторанным обслуживанием.
Салон, позволяющий разместить до 300 пассажиров, разделен на две части: носовую и среднюю.
Прогулочные зоны расположены в носовой и кормовой части главной палубы, откуда пассажиры смогут попасть на смотровую площадку на палубе первого яруса.
"В межнавигационный период пассажирский катамаран может использоваться как несамоходное судно-ресторан, которое стационарно устанавливается у причала и получает питание от береговых источников", - пояснили в пресс-службе группа компаний "Р-Флот".
Напомним, строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на заводе "Красное Сормово".
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Длина катамарана 04790 составляет 48 метров, ширина – 11,2 метра, осадка- 1,6 метра. Мощность главных двигателей судна – 2x450 кВт, автономность плавания – 24 часа, экипаж будет состоять из трех человек.
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