Сезон охоты на косулю и бобра открылся в Нижегородской области 1 октября Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сезон любительской и спортивной охоты на европейскую и сибирскую косулю и европейского бобра открывается с 1 октября в Нижегородской области. Как сообщает региональный Минлесхоз, для охоты на бобра и косули в общедоступных охотничьих угодьях понадобится разрешение, которое можно получить после оплаты госпошлины и сбора. Разрешения на добычу косули выдаются охотникам, выигравшим право на ее добычу в результате жеребьевки.

По итогам данных мониторинга этого года, численность косули европейской составила 1 612 особей (в 2023 году - 1 664 особи), косули сибирской – 2 347 особей (в 2023 году – 1 460 особей). Численность бобра европейского составляет 17 617 особей (2023 г. – 12 841 особь).

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, в настоящее время в регионе продолжается сезон осенне-зимней охоты. В период с 1 октября 2024 года по 10 января 2025 года разрешена любительская и спортивная охота на косулю. Охотничий сезон на бобра продлится по 28 февраля 2025 года.

При этом министр обратил внимание на то,что из-за высокой пожарной обстановки в лесах в 46 нижегородских округах посещение лесов запрещено. В минлесхозе рекомендуют заранее ознакомиться с картой пожарной опасности на сайте регионального Минлесхоза, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.

Отмечается, что охотничьи угодья Нижегородской области находятся под строгим контролем охотинспекторов Минлесхоза. Если охотники Находятся на территории общедоступных охотугодий охотники обязаны иметь при себе охотбилет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также на разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Если охота проводится в закрепленных угодьях, то дополнительно требуется путевка.В случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет привлечен к административной ответственности. За нелегальную добычу охотничьих ресурсов предусмотрены административная либо уголовная ответственность, а также возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира незаконной добычей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году численность диких животных увеличилась в Нижегородской области.