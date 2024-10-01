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Бизнес

Бережливые технологии в рамках нацпроекта освоили более 5 тысяч сотрудников нижегородских компаний

01 октября 2024 17:27  [106] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение основам бережливых технологий с момента начала действия нацпроекта "Производительность труда" в 2019 году .

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по этому показателю регион находится в тройке лидеров в стране.  Участниками нацпроекта в Нижегородской области являются 263 компании.

Инструменты нацпроекта "Производительность труда" способствуют общему повышению эффективности предприятий и росту индивидуальной продуктивности сотрудников. После обучения бережливым технологиям сотрудники могут качественнее формировать рацпредложения и улучшать производственные процессы самостоятельно. 

Эксперты федерального и регионального центров компетенций обучают персонал организации рабочих мест, правильному составлению планов и регламентов, а также внедряют основы культуры непрерывных улучшений.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".  Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что экономическая выгода участников нацпроекта "Производительность труда" составила 8,5 млн рублей.

 

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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