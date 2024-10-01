Бережливые технологии в рамках нацпроекта освоили более 5 тысяч сотрудников нижегородских компаний

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Более 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение основам бережливых технологий с момента начала действия нацпроекта "Производительность труда" в 2019 году .
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по этому показателю регион находится в тройке лидеров в стране. Участниками нацпроекта в Нижегородской области являются 263 компании.
Инструменты нацпроекта "Производительность труда" способствуют общему повышению эффективности предприятий и росту индивидуальной продуктивности сотрудников. После обучения бережливым технологиям сотрудники могут качественнее формировать рацпредложения и улучшать производственные процессы самостоятельно.
Эксперты федерального и регионального центров компетенций обучают персонал организации рабочих мест, правильному составлению планов и регламентов, а также внедряют основы культуры непрерывных улучшений.
Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что экономическая выгода участников нацпроекта "Производительность труда" составила 8,5 млн рублей.
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