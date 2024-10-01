Центр чернолощеной керамики и гончарного промысла создадут в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: nhp.mininuniver.ru

Проект капремонта здания для размещения центра чернолощеной керамики и гончарного промысла в селе Большое Болдино в Нижегородской области прошел госэкпертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Здание для размещения центра расположено на улице Кооперативной, 6 в районном центре.

Застройщиком выступает администрация Большеболдинского округа, проектную документацию подготовил ИП Тимонин Никита Евгеньевич (с. Большое Болдино)

Положительное заключение госэкспертизы проекта было выдано 30 сентября.

Напомним, реставрацию мельницы XIX века в Большеболдинском районе Нижегородской области перенесли на 2025 год.

СПРАВКА:

Одним из старейших приемов украшения посуды является лощение. При "лощении" поверхность изделия натирают до зеркального блеска камнем-голышом, косточкой, стальной ложкой, стеклянным пузырьком. Покрывают часть, либо всю поверхность еще не обожженного сосуда. Лощение уплотняет поверхность изделия, делает его менее водопроницаемым и более прочным. Существует краснолощеная и чернолощеная керамика. Первая - естественного цвета красной гончарной глины. Вторая - задымленная, обожженная в коптящем пламени без доступа кислорода. В самом конце обжига в гончарный горн клали смолистые сосновые дрова, тряпье, навоз и траву - все, что давало бы густой черный дым. После томления сосуды получали глубокий черный цвет. Также черную керамику еще называют томленой или мореной. Этот древний тип гончарного мастерства распространен в разных районах России и сохранился до наших дней.