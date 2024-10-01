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Экономика

Более 160 трамваев "МиНиН" при поддержке ВЭБ.РФ поставят в Нижний Новгород

01 октября 2024 17:52  [40] Экономика

ВЭБ.РФ предоставил Нижнему Новгороду 0,6 млрд рублей для реализации проекта модернизации городского электротранспорта. Из них 177 млн рублей – это оплата за уже выполненные в срок генподрядчиком строительные работы и 382 млн рублей направлены на подвижной состав.

Как сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ, Нижний Новгород стал первым регионом в рамках программы модернизации электротранспорта в городах, получившим финансирование ВЭБ.РФ по выполненным строительно-монтажным работам. Концессионное соглашение предусматривает поэтапное выполнение строительно-монтажных работ, их завершение запланировано на конец 2026 года.

На данный момент работы в Нижнем Новгороде идут с опережением графиков в плане выполнения строительно-монтажных работ по трамвайным путям. Всего, в рамках реализации проекта, в город поставлено 54 вагона, построено 2 тяговые подстанции, 52,34 км одиночного пути для трамвайного движения.

Всего для реализации проекта в Нижнем Новгороде ВЭБ.РФ предоставил более 1,7 млрд рублей, включая транш из средств Фонда национального благосостояния. Это первый регион, который получил в рамках программы финансирование со стороны ВЭБа и первые федеральные средства из ФНБ. Общий объем участия ВЭБ.РФ - 32,1 млрд рублей, включая средства ФНБ.

Особенность проекта в Нижнем Новгороде заключается в полной модернизации всей инфраструктуры. Почти все маршруты в городе проходят по участкам с плотной застройкой, включая историческую часть города.

По своим параметрам это самый масштабный проект программы по обновлению городского электротранспорта. В рамках модернизации в городе обновляются около 150 км трамвайных линий, будет проведена реконструкция 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо, закупят 170 трамваев "МиНиН". 

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты". Приволжская столица станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.

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Теги:
ВЭБ.РФ Трамвай
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