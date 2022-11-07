Нижний Новгород станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгород станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 23 ноября.

Согласно информации, также будет закуплено 170 новейших трамваев с тихим и плавным ходом. Первый из них выйдет на маршрут уже до конца текущего года.

"Мы в этой связи поторопились, чтобы люди увидели, что это не разговоры про будущее", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Уже начались работы по замене трамвайного полотна общей протяженностью 16 км в Сормовском районе. Их планируется полностью завершить в течение 2023 года.