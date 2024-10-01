Первый этап благоустройства парка "Молодежный" в Дзержинске выполнен на 95% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый этап благоустройства парка "Молодежный" завершается в Дзержинске в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на данный момент готовность объекта составляет 95%.

По программе ФКГС в этом году в парке обустроили три спортивные зоны с двухслойным резиновым покрытием: это футбольное поле с трибуной, многофункциональная спортивная площадка и площадка для воркаута, оснащенная тренажерами. Между площадками проложили пешеходные дорожки, на которые установили скамейки и урны, смонтировали линии уличного освещения, обустроили входную композицию "Семья". На реализацию первого этапа благоустройства нового парка выделено более 87,8 млн рублей, большая часть из которых – из федерального бюджета.

Второй этап благоустройства парка запланирован на 2025 год. В сквере дополнительно обустроят еще 10 входов для удобства посетителей, а также технических заездов для обслуживающей техники. Также на территории парка установят более десяти различных площадок для отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что капремонт 16 многоквартирных домов в Дзержинске выполнен почти на 90%.