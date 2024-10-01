Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Один день в Городецком районе
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 октября 2024 19:37  [49] "Теплоэнерго" 1 октября обеспечило теплом более половины школ и детсадов Нижнего Новгорода
01 октября 2024 19:24  [74] Более 2 тысяч нижегородцев пополнят ряды вооруженных сил РФ во время осеннего призыва
01 октября 2024 19:10  [85] Первый этап благоустройства парка "Молодежный" в Дзержинске выполнен на 95%
01 октября 2024 18:54  [103] Более 20 дворовых территорий благоустраивают в Ленинском районе по обращениям жителей
01 октября 2024 18:23  [119] Нижегородскую область отметили за реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги"
01 октября 2024 16:53  [164] Движение транспорта будет приостановлено на улице Портальной в Нижнем Новгороде
01 октября 2024 16:31  [179] Сезон охоты на косулю и бобра открылся в Нижегородской области 1 октября
01 октября 2024 15:30  [174] Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами
01 октября 2024 15:05  [207] Старые дома начали сносить в Ленинском районе в рамках проекта КРТ
01 октября 2024 13:53  [214] Нижегородская судоверфь "Р-Флот" подготовила проект пассажирского катамарана
Общество

Первый этап благоустройства парка "Молодежный" в Дзержинске выполнен на 95%

01 октября 2024 19:10  [85] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый этап благоустройства парка "Молодежный" завершается в Дзержинске в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на данный момент готовность объекта составляет 95%.

По программе ФКГС в этом году в парке обустроили три спортивные зоны с двухслойным резиновым покрытием: это футбольное поле с трибуной, многофункциональная спортивная площадка и площадка для воркаута, оснащенная тренажерами. Между площадками проложили пешеходные дорожки, на которые установили скамейки и урны, смонтировали линии уличного освещения, обустроили входную композицию "Семья". На реализацию первого этапа благоустройства нового парка выделено более 87,8 млн рублей, большая часть из которых – из федерального бюджета.

Второй этап благоустройства парка запланирован на 2025 год. В сквере дополнительно обустроят еще 10 входов для удобства посетителей, а также технических заездов для обслуживающей техники. Также на территории парка установят более десяти различных площадок для отдыха и занятий спортом. 

Ранее сообщалось, что капремонт 16 многоквартирных домов в Дзержинске выполнен почти на 90%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Дзержинск ФКГС
Поделиться:
Новости по теме
24 сентября 2024 19:08  [670] Почти на 90% выполнен капремонт 16 многоквартирных домов в Дзержинске
10 июля 2024 18:20  [895] Благоустройство площади Узловой в Дзержинске выполнено на 80%
01 июля 2024 14:26  [672] Ремонт дорог по проекту "Вам решать!" завершили в поселках Дзержинска
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph