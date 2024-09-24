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Общество

Почти на 90% выполнен капремонт 16 многоквартирных домов в Дзержинске

24 сентября 2024 19:08  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске завершают капремонты 16 жилых домов, которые включены в программу Фонда капитального ремонта МКД Нижегородской области на 2024 год.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, процедура приемки за подписью экспертов строительного контроля прошла на домах №№ 33 и 47 по улице Чапаева и №№ 9,10,17,18 по улице Кирова. Также принята после ремонта система водоотведения в доме №7 по улице Маяковского. Общая готовность объектов по программе капремонта на данный момент составляет около 87%.

Глава города Иван Носков проконтролировал выполнение капремонта трех домов по проспекту Ленина. В доме №84 завершили ремонт фасада. Подрядчик готовится к процедуре приемке работ, которая будет проходить с участием жителей. В доме №97 капремонт фасада уже принят. В доме №86 отремонтированы крыша и фасад. Кроме того, уже подписаны документы о приемке обновленной крыши в эксплуатацию.

Полностью завершить программу капремонта 2024 года в Дзержинске планируется в октябре текущего года.

Напомним, что с 2019 года в городе удалось восстановить 110 паспортов домов в историческом центре, определить оттенки цветов, которые использовались изначально при их постройке. За пять лет в Дзержинске были капитально отремонтированы 82 фасада зданий в историческом центре. Также капитально отремонтировано более 40 входных арок и каменных ограждений придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что на ремонт соцучреждений Дзержинска в 2024 году выделят более 300 млн рублей.

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Теги:
Городское хозяйство Дзержинск капремонт
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