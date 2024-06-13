Ремонт дорог по проекту "Вам решать!" завершили в поселках Дзержинска Общество

Фото: администрация Дзержинска

В поселках Дзержинска завершили ремонт дорог в рамках губернаторского проекта "Вам решать!".

Как сообщает администрация Дзержинска, новое асфальтовое покрытие появилось на улицах Чкалова и Железнодорожной в поселке Пыра, по проезду между улицами Максима Горького и Тургенева в поселке Дачном, по проезжей части улицы ул. Бабушкина в одноименном поселке и улицы Гоголя в поселке Пушкино.

Всего на четырёх дорогах уложили более 7 тысяч кв. м асфальта, на эти цели из областного бюджета выделено около 16 млн рублей.

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что большинство инициатив жителей по развитию поселков касается именно ремонта дорог. За пять лет в поселках отремонтировали около 22,5 км автодорог с асфальтовым покрытием.

Напомним, в рамках губернаторского проекта "Вам решать!" в этом году в Дзержинске и поселках городского округа реализуются 12 инициатив жителей на общую сумму более 52 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на мототрассе "Заря" в Дзержинске появится система полива за 6 млн рублей.