Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2024 14:26  [67] Ремонт дорог по проекту "Вам решать!" завершили в поселках Дзержинска
01 июля 2024 14:11  [82] "Метеор" отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода в Ярославль 5 июля
01 июля 2024 13:57  [90] МЧС предупредило об аномальной жаре до +36° 3-4 июля
01 июля 2024 13:35  [105] Житель Бора заплатит штраф за нецензурную брань в домовом чате
01 июля 2024 13:21  [108] Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде освободят от проводов
01 июля 2024 13:04  [116] Глеб Никитин: "День ветеранов боевых действий - символ уважения к людям, защищавшим Россию"
01 июля 2024 12:52  [128] Улицу Щербакова в Сормове перекроют из-за ремонта теплотрассы до августа
01 июля 2024 11:43  [145] Улицу Зои Космодемьянской на Автозаводе отремонтируют за 84 млн рублей
01 июля 2024 11:29  [129] Проект "Лидеры безграничных возможностей" стартовал в Нижегородской области
01 июля 2024 09:34  [353] Тропическая погода с жарой до +33° установится в Нижегородской области
Общество

Ремонт дорог по проекту "Вам решать!" завершили в поселках Дзержинска

01 июля 2024 14:26  [67] Общество

Фото: администрация Дзержинска

В поселках Дзержинска завершили ремонт дорог в рамках губернаторского проекта "Вам решать!".

Как сообщает администрация Дзержинска, новое асфальтовое покрытие появилось на улицах Чкалова и Железнодорожной в поселке Пыра, по проезду между улицами Максима Горького и Тургенева в поселке Дачном, по проезжей части улицы ул. Бабушкина в одноименном поселке и улицы Гоголя в поселке Пушкино.

Всего на четырёх дорогах уложили более 7 тысяч кв. м асфальта, на эти цели из областного бюджета выделено около 16 млн рублей.

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что большинство инициатив жителей по развитию поселков касается именно ремонта дорог. За пять лет в поселках отремонтировали около 22,5 км автодорог с асфальтовым покрытием. 

Напомним, в рамках губернаторского проекта "Вам решать!" в этом году в Дзержинске и поселках городского округа реализуются 12 инициатив жителей на общую сумму более 52 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на мототрассе "Заря" в Дзержинске появится система полива за 6 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вам решать! Дзержинск
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2024 16:48  [536] Система полива за 6 млн рублей появится на мототрассе "Заря" в Дзержинске
13 июня 2024 17:05  [547] Сормовский район завершил все работы по проекту "Вам решать!" 2024 года
16 мая 2024 12:33  [751] Ремонт 37 тысяч кв.м дорог проведут в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!"
15 мая 2024 12:16  [762] План по капремонту многоквартирных домов в Дзержинске на 2024 год выполнен на треть
21 декабря 2023 16:21  [1119] Участие в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли 757 736 нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph