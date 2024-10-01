Правительство РФ предлагает усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций Экономика

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к первому чтению законопроект о дополнительном механизме контроля за сделками крупных финансовых организаций сообщает ТАСС.

Предполагается, что данная мера позволит точечно отслеживать сделки, совершение которых может оказать негативное влияние на состояние конкуренции на рынке финансовых услуг. Инициатором документа является Правительство РФ.

Законопроектом предлагается ввести дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций. Это касается организаций, стоимость активов (суммарной стоимости активов финансовых организаций, входящих в одну группу лиц) которых превысит значения, установленные правительством России в том числе по согласованию с Банком России, независимо от размера активов приобретаемой финансовой организации. Дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций в отношении иных финансовых организаций того же вида, стоимость активов которых не превышает значения, установленного постановлениями правительства РФ, необходим для разрешения проблем, связанных с увеличением концентрации на соответствующих рынках финансовых услуг, указали в кабмине.

В пояснительной записке говорится, что по оценкам ФАС России и Банка России финансовый рынок характеризуется высокой степенью концентрации в отдельных сегментах. Это особенно характерно для сегментов оказания услуг физическим лицам (кредитование, привлечение средств, платежные и инвестиционные услуги) и связано в том числе с эффектом масштаба, сетевыми эффектами у крупнейших участников рынка, опережающим развитием их цифровых сервисов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.