Центробанк РФ сообщил о росте числа заемщиков в МФО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В последнее время россияне стали чаще брать займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Об этом заявили в Центробанке

Как сообщает телеканал "360", количество таких заёмщиков достигло 50,3 млн человек. За последний год их число выросло более чем на 20%.

Согласно информации, подавляющее большинство заёмщиков сначала берут кредит в банке, а потом идут за займом в МФО.

По данным регулятора, задолженность у заёмщиков увеличилась на 852 млрд рублей, причём количество заёмщиков с банковскими кредитами продолжает расти.

Напомним, ранее депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.