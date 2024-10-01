Центробанк РФ сообщил о росте числа заемщиков в МФО

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В последнее время россияне стали чаще брать займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Об этом заявили в Центробанке
Как сообщает телеканал "360", количество таких заёмщиков достигло 50,3 млн человек. За последний год их число выросло более чем на 20%.
Согласно информации, подавляющее большинство заёмщиков сначала берут кредит в банке, а потом идут за займом в МФО.
По данным регулятора, задолженность у заёмщиков увеличилась на 852 млрд рублей, причём количество заёмщиков с банковскими кредитами продолжает расти.
Напомним, ранее депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.
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