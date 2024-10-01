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Общество

Юрий Шалабаев рассказал о первом студенческом хакатоне "GORKYCODE"

02 октября 2024 16:49  [36] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях анонсировал запуск первого студенческого хакатона "GORKYCODE",  где участники смогут разработать полезные городу приложения. 

"Студенты выберут для себя один из 12 треков. На мой взгляд, особый интерес представляют направления поддержки участников СВО и членов их семей, забота о пожилых людях, управление коммунальной техникой, контроль городской инфраструктуры, экология, спорт", - отметил Юрий Шалабаев.

Глава города также добавил, что собирается встретиться с участниками на одном из этапов работы для того, чтобы вместе разобрать сильные и слабые стороны их проектов. Самые успешные инициативы получат поддержку администрации Нижнего Новгорода и городского Аналитического центра.

Организаторы мероприятия сообщили, что регистрация на хакатон уже открылась. Записаться и узнать подробности мероприятия можно в социальных сетях хакатона.

Команды в рамках треков должны будут подготовить идеи и защитить их перед экспертной комиссией. По итогам защиты выберут 18 команд, которые пройдут в следующий этап – поедут на хакатон "GORKYCODE", который пройдет на базе отдыха "Изумрудное". Здесь командам предстоит подготовить прототип на основе своей идеи и снова защитить его перед членами жюри. В рамках хакатона участники смогут не только получить обратную связь от наставников, но и задать вопросы главе города.

Ранее сообщалось, что Нижегородская команда одержала победу в международном ИТ-хакатоне.

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Теги:
IT Технологии Хакатон
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