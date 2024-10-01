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Общество

Нижний Новгород стал самым доступным миллионником по стоимости обслуживания авто

03 октября 2024 09:20  [61] Общество

Фото: Fit Service

Нижний Новгород возглавил топ рейтинга доступных городов по стоимости обслуживания автомобилей по итогам девяти месяцев 2024 года. Такие данные были озвучены после масштабного исследования, проведённого аналитиками международной сети автосервисов Fit Service в 16 городах-миллионниках России.

В число самых дорогих в плане авторемонта мегаполисов, помимо двух столиц, вошли Краснодар, Казань и Пермь. Так, средний чек СТО в Москве составил 16207 рублей, в Казани - 14 855 рублей, в Санкт-Петербурге - 13702 рубля, в Краснодаре 13089 рублей, а в Перми - 11007 рублей.

Лидером по доступности услуг СТО в 2024 году стал Нижний Новгород, где СТО обойдётся, в среднем, в 8364 рубля. Далее идут Владивосток (8552 рубля), Красноярск (9112 рублей) и Екатеринбург (9192 рубля).

Как отметили авторы исследования, цены на услуги СТО в конкретном городе всегда отличаются, иногда существенно. Например, в Москве и Санкт-Петербурге чаще ремонтируют европейские и корейские марки авто, в сибирских городах - японские авто, а в центральной части страны – российские и корейские марки.

Аналитики изучили и данные по динамике стоимости обслуживания автомобиля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, самый большой рост средних чеков зафиксирован в Челябинске (+44%), Казани (+41%) и Москве (+35%). Относительно стабильными цены остались в Самаре (+13%) и Красноярске (+15%). В Нижнем Новгороде средний чек за год вырос на 24%.

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Теги:
Автомобили Исследование
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