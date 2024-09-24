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Экономика

Процент новых авто в структуре выданных автокредитов в августе составила 80,7%

30 сентября 2024 09:54  [74] Экономика

Доля новых автомобилей в общем составе выданных автокредитов в августе составила 80,7%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

По информации НБКИ, доля новых авто в июле текущего года увеличилась на 0,3 п. п. (в июле 2024 года - 80,4%) по сравнению с предыдущим месяцем. Доля автомобилей с пробегом, напротив, за месяц снизилась до 19,3%.

В же время количество автокредитов на новые машины в августе выросло на 70,8% год к году (в августе 2023 года - 67,4 тысяч), а их доля - на 13,5 п. п. (в августе 2023 года - 67,2%). Число выданных кредитов на покупку новых автомобилей в августе 2024 года сократилось на 7% (в июле 2024 года - 123,9 тыс.).

"После рекордного всплеска в мае в летние месяцы доля выданных кредитов на новые автомобили оставалась на стабильно высоком уровне - 80,4%-80,7%. При этом достаточно серьезные темпы выдачи автокредитов по-прежнему сохраняются. Прежде всего это обусловлено ожиданиями роста ставок в будущем и, соответственно, дальнейшего удорожания автокредитов, а также в связи с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по автокредитованию в августе.

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Теги:
Автомобили Кредит
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