Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Один день в Городецком районе
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
03 октября 2024 16:35  [101] Нижегородские компании приглашаются на вебинары по работе с маркировкой товаров
03 октября 2024 16:15  [117] "ЛУКОЙЛ" награжден за лучшие практики устойчивого развития
03 октября 2024 15:57  [117] Более 100 нижегородских самозанятых получат пакеты услуг по продвижению в интернете
03 октября 2024 14:58  [132] ВТБ запустил технологию для автоматизации контроля за платежами групп компаний
03 октября 2024 14:45  [141] Вопросы кибербезопасности обсудят на SOC Forum 2024 — для регионов в онлайн-режиме
03 октября 2024 14:05  [167] Нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани
03 октября 2024 11:58  [185] Сообщество HR-экспертов из госсектора и бизнеса создано в Нижегородской области
03 октября 2024 11:10  [207] Нижегородцы смогут купить смартфоны HUAWEI со скидкой до конца октября  
03 октября 2024 08:46  [241] Приём заявок на участие в грантовом конкурсе для соцпредпринимателей "Новые возможности" продлён до 7 октября
03 октября 2024 07:58  [215] Нижегородских предпринимателей приглашают на "Час с торгпредом РФ в Казахстане"
Бизнес

Более 100 нижегородских самозанятых получат пакеты услуг по продвижению в интернете

03 октября 2024 15:57  [117] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поддержку при продвижении своего бизнеса в интернете получат 105 нижегородских самозанятых — участников программы "Займись делом!."

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа реализуется областным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Участники программы изучили сервисы платформы МСП.РФ, прошли обучающий онлайн-курс по основам бухгалтерского учета, заполнения налоговой документации, сертификации продукции. Кроме того, самозаняты приняли участие в бизнес-играх, на которых вместе экспертами разработали концепцию развития своего дела, определили целевую аудиторию, выбрали способы продвижения, после чего защитили свои проекты перед конкурсной комиссией. В качестве приза самозанятым предоставят пакет услуг на выбор: разработка сайта и запуск рекламной кампании,  разработка продающей страницы в соцсетях и запуск таргетированной рекламы или разработка брендбука для регистрации товарного знака.

Конкурсная комиссия оценивала степень проработки идеи, актуальность, социально-экономическую значимость и место реализации проекта. Победители получат комплекты услуги в течение трех месяцев с момента объявления результатов.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что самозанятым стал доступен электронный документооборот.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мой бизнес МСП самозанятые
Поделиться:
Новости по теме
06 сентября 2024 13:30  [671] Электронный документооборот стал доступен для самозанятых
28 августа 2024 08:58  [1211] Минэк предложил контролировать серые зарплаты и перевод работников в самозанятые
28 августа 2024 08:14  [2092] Призёров конкурса самозанятых "Займись делом" наградили в Нижегородской области
11 августа 2024 12:32  [675] Нижегородская область входит в топ-5 регионов с самыми молодыми самозанятыми
26 июня 2023 15:12  [1057] Почти 1100 нижегородцев стали участниками программы для самозанятых "Займись делом"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph