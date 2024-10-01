Более 100 нижегородских самозанятых получат пакеты услуг по продвижению в интернете Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поддержку при продвижении своего бизнеса в интернете получат 105 нижегородских самозанятых — участников программы "Займись делом!."

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа реализуется областным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Участники программы изучили сервисы платформы МСП.РФ, прошли обучающий онлайн-курс по основам бухгалтерского учета, заполнения налоговой документации, сертификации продукции. Кроме того, самозаняты приняли участие в бизнес-играх, на которых вместе экспертами разработали концепцию развития своего дела, определили целевую аудиторию, выбрали способы продвижения, после чего защитили свои проекты перед конкурсной комиссией. В качестве приза самозанятым предоставят пакет услуг на выбор: разработка сайта и запуск рекламной кампании, разработка продающей страницы в соцсетях и запуск таргетированной рекламы или разработка брендбука для регистрации товарного знака.

Конкурсная комиссия оценивала степень проработки идеи, актуальность, социально-экономическую значимость и место реализации проекта. Победители получат комплекты услуги в течение трех месяцев с момента объявления результатов.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что самозанятым стал доступен электронный документооборот.