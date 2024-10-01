Депутаты Думы Дзержинска высадили деревья и кустарники в Центральном парке Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Тридцать саженцев лип и кустов спиреи высадили депутаты и сотрудники аппарата городской Думы Дзержинска в Центральном парке. Как сообщает пресс-служба дзержинской Думы, акция, прошедшая 3 октября, приурочена к тридцатилетнему юбилею Думы, который отмечают в этом году.

"Юбилейный для городской Думы год мы решили отметить, украсив наш город новыми деревьями и цветущими кустарниками. Ведь каждый раз, говоря о том, каким должен быть Дзержинск, мы произносим слова – уютный и зеленый. Пусть липы и спиреи, которые мы сегодня посадили, растут вместе с нашим городом и радуют дзержинцев", - сказала председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.

В акции приняли участие депутаты Евгения Орлова, Виктор Романов, Михаил Богоявленский, Сергей Дедов, Олег Богданов, Сергей Смирнов, Анатолий Щетков, Юлия Лунюшкина, Евгений Монахов, Нина Аранович.

Липы выбрали для озеленения за их неприхотливость, устойчивость к низким температурам и долгий срок жизни. Спиреи – также за морозостойкость и красоту. Саженцы лип дополнили ряд взрослых растений у пешеходной дорожки вдоль проспекта Ленина. А спиреи после того, как подрастут, станут зеленым ограждением одной из детских площадок парка.