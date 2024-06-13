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Общество

Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

27 июня 2024 08:25  [101] Общество

Минобрнауки РФ направило в Минтруд предложение о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для студентов вузов, у которых есть дети дошкольного возраста. Данную социальную выплату предлагается включить в нацпроект "Семья", сообщает ТАСС.

В Минобрнауки уточнили, что 452 университета уже выплачивает материальную помощь женщинам, родившим ребёнка во время обучения. В 347 вузах предоставляется материальная поддержка одиноким матерям или отцам. Данные меры предлагается расширить и масштабировать.

Напомним, нацпроект "Семья" стартует с 1 января 2025 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отмечала, что он будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.

Напомним, что Госдума одобрила законопроект о "семейной налоговой выплате". Проект закона наделяет правом на получение такой выплаты работающих родителей двух и более детей, являющихся гражданами РФ, постоянно проживающих в России и с доходов которых был уплачен подоходный налог.

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Теги:
Нацпроект Семья Студенты
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