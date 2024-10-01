Купно за едино: "Ростелеком" предложил сотрудничество региональным операторам в Нижнем Новгороде Бизнес

"Ростелеком" организовал в Нижнем Новгороде бизнес-завтрак для региональных операторов связи. Во встрече приняли участие представители компаний "Эра-Телеком", "Инфосервис", ТКС, "Новые коммуникации", "Линктелеком", "Альбатрос" и других.

На площадке "Академии Маяк" они обменялись мнениями: что необходимо телеком-отрасли для развития, какие направления партнерства между провайдерами сегодня наиболее актуальны. Всех интересовали вопросы поставки оборудования в условиях международных санкций, информационной безопасности и обучения.

"Ростелеком" предложил региональным операторам эксклюзивные условия приобретения широкого диапазона сетевой, серверной, клиентской и специальной техники. Условия разнообразны: разовые продажи, комплексные проекты с возможностью рассрочки, аренды с выкупом и обязательным гарантийным обслуживанием.

Также провайдер познакомил участников бизнес-завтрака со своим опытом в отражении сетевых агрессий, отметив, что только в этом году с DDoS-атаками столкнулись 40 процентов компаний России. Представителей операторов заинтересовала информация о сервисах, обеспечивающих предотвращение различных угроз, оптимальный уровень защиты цифрового периметра организаций, сайтов и корпоративной почты, а также о менеджменте уязвимостей и тестировании на проникновение.

Специалисты "Ростелекома" представили участникам бизнес-завтрака собственную "Школу экспертов" — центр сетевых компетенций полного цикла для сотрудников региональных операторов. Национальный провайдер открыл для партнеров доступ к своему "Онлайн-университету", где представлено более 500 обучающих модулей разнообразных направлений телеком-отрасли, а также провел набор на открытые курсы профессиональной подготовки по востребованным цифровым специальностям.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" как крупнейший федеральный провайдер всегда готов к сотрудничеству с местными операторами. Мы заинтересованы в появлении сильных региональных профессиональных сообществ в телеком-отрасли, поскольку вызовы, стоящие перед нами, можно преодолеть только вместе.

Никто, кроме нас, сегодня не предлагает бесплатные программы обучения, не обладает компетенциями практически всех ушедших вендоров, а также сопоставимым опытом в сфере кибербезопасности. Все эти возможности теперь открыты и для наших телеком-партнеров".

Сергей Железнов, директор ООО "Инфосервис":

"На таких встречах мы всегда узнаем что-то новое о возможностях "Ростелекома" и о состоянии нашей отрасли в целом. Кроме того, полезно пообщаться с коллегами, менеджерами компании и при необходимости получить профессиональную поддержку".