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Общество

Лучшего дорожника впервые выбрали в Нижнем Новгороде

04 октября 2024 17:20  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде впервые выбрали лучшего дорожника. Как сообщает пресс-служба администрации города, победителей поздравил мэр Юрий Шалабаев.

В соревнованиях участвовали представители 6 команд муниципальных дорожных предприятий. Участники конкурса выполняли практические задания и отвечали на теоретические вопросы. Практические задания состояли из трёх дисциплин: работа на фронтальном погрузчике и самосвале (КДМ), а также уборка территории.

По результатам соревнований лучшим дорожником в номинации "Водитель погрузчика" стал Николай Черкасов из МБУ "РЭД", лучшим машинистом КДМ признан Иван Поляшов из МБУ "Дорожник", в номинации "Лучший уборщик территории" победу одержал Дмитрий Гашуненков из МБУ "Центр". Командой – победителем конкурса "Лучший дорожник" признано МБУ "РЭД".

Юрий Шалабаев отметил мастерство участников конкурса и сообщил, что такое соревнование будет проводиться ежегодно. Также глава города обсудил с директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Андреем Житниковым и руководителями муниципальных дорожных предприятий готовность города к зиме. По словам Андрея Житникова, предстоящей зимой на улицы Нижнего Новгорода выйдет почти 500 единиц муниципальной техники, не считая дополнительно привлеченной.

Руководители дорожных предприятий рассказали, что уже подготовлены противогололедные материалы. Доукомплектовываются штаты для работы в зимних условиях.

Ранее сообщалось, что нижегородцы выбрали названия безымянным скверам Нижнего Новгорода.

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