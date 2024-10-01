Праздничную подсветку в честь Дня учителя включит нижегородская телебашня Общество

В честь Дня учителя 5 октября нижегородская телебашня включит праздничную подсветку.

Как сообщает "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр", тематическая архитектурно-художественная подсветка будет работать с 19:00 до 21:00

На световом панно телебашни будут транслироваться динамические световые композиции в тёплых осенних тонах. Грани самой высокой доминанты города украсит изображение школьного колокольчика, а на медиафасаде "побежит" бегущая строка: "5 октября – День учителя".

Ранее художественную подсветку включали на нижегородской телебашне в День государственного флага.